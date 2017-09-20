Женщина при загадочных обстоятельствах пропала в Башкирии

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Главное

Ирек Ялалов рассказал, когда в домах Уфы появится тепло 0 93

Дата подключения отопления была озвучена сегодня
В 2014 году на пересечении 55 параллели и 55 меридиана появился указатель

Географические указатели самых крайних точек региона появятся в Башкирии 0 332

Четыре пограничных столба установят на севере, юге, востоке и западе республики

11 семей в Башкирии получили выплаты за рождение первого ребёнка 0 215

Всего от семей-претендентов подано 1100 заявлений
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«Эта проблема подобна гидре». В Уфе обсудили ситуацию с теневой занятостью
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Без урожая не останемся. Для чего в Башкирии каждый год вводится режим ЧС?
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«Мы миролюбивы и открыты». Виктор Пчелинцев о роли русских в жизни Башкирии
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Поправки для обманутого дольщика. Проблему будут решать за счёт инвесторов
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Общество

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Московских коллекторов оштрафовали в Башкирии на 50 тысяч рублей
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Охота на зайцев и лис в Башкирии будет под запретом
Лоси выбегают на дорогу даже днём
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Лоси выбегают на дорогу даже днём
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Знаменитый музыкант из Казани даст единственный концерт в органном зале Уфы

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Голы и кошельки. Каковы бюджеты клубов «Салават Юлаев» и «Уфа»?
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«Салават Юлаев» сыграет в выездном матче с челябинским «Трактором»
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«Салават Юлаев» крупно уступил екатеринбургскому «Автомобилисту»

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Ярмарки сельхозпродукции в Уфе пройдут на десяти площадках
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Фермерский рынок откроется в центре торговли и развлечений столицы Башкирии
Пусть мед из ульев вытащат при вас
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Еженедельник "Аргументы и Факты" № 38. АиФ-Башкортостан №38 20/09/2017

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Словом и делом. «Патриоты России» Башкирии заявили о формировании коалиции
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Светлана Хоркина поддержала участника проекта «Ты супер! Танцы» из Башкирии

Поправки для обманутого дольщика. Проблему будут решать за счёт инвесторов
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